聯合大學與台灣永續能源研究基金會共同簽署永續發展倡議書。（聯大提供／謝明俊苗栗傳真）

國立聯合大學重視大學永續發展及社會責任，26日下午在學校八甲校區圖書館二樓大團體視聽室，由聯大校長李偉賢和台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，共同簽署永續發展倡議書，承諾未來將攜手推動聯合國17項永續發展目標，並在基金會的連結下，與其他學校共同建立大學永續發展聯盟，全力邁向目標。

在這項永續發展倡議書中，聯大承諾在健全大學治理面將永續發展納入校務中長期規劃，並於校園內建置永續發展專責單位，透過定期發布大學永續報告書，積極與利害關係人進行溝通。

在發揮社會影響力面，將教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，找尋學校定位及創造實踐典範。在落實環境永續面，將針對氣候變遷採取行動，致力於達成校園碳中和、100％使用再生能源，以及制定相關調適策略，使校園、教職員生能適應氣候變遷造成的影響性。

聯大校長李偉賢表示，學校肩負苗栗高等教育的重責大任，透過今日簽署永續發展倡議書，未來將持續積極投入培育人才與實踐永續精神，並期許雙方能有更密切的交流合作。

簡又新也以「大學永續發展」為題進行演講，提醒大學在社會進步歷程中扮演重要的角色，無論老師學生都須體認全球變化趨勢，共同正視永續發展，積極合作採取行動，才能促使社會朝永續發展目標前進。

聯大於聯合國永續發展目標4「良質教育」上，有相當具體的成果表現，包含強化原住民族教育及保存客家特色文化，每年舉辦的新住民醫護客語活動，使從事看護工作的新住民與苗栗客家長輩溝通無礙，提高病患的方便性與滿意度。在目標3「良好健康與社會福利」部分，去年成立農藥檢測中心，提供農民快速良好的檢驗服務，維護國民食品安全。另外於目標8「體面工作和經濟成長」部分，有舉辦7年的苗栗青年洄游工作坊，號召青年關心地方創生議題，以及教育部實踐大學社會責任(USR)計畫，協助苗栗公館石墻社區營造品牌形象，建構經濟永續之模式，以及引導大學生進入苑裡在地藺草產業，開發創新藺編商品，並連結通路共同訴說藺編工藝故事。