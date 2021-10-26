民進黨立委蔡適應今天在立院質詢衛福部長陳時中，對於疫苗混打的研究進度。陳時中表示，第一劑接種AZ，第二劑混打mRNA疫苗（莫德納、BNT），11月就可以開始，至於高端混打的部分，陳時中說，目前有在研究的是第二劑打高端的，年底前應會有研究成果。

陳時中說，首劑AZ，第二劑混打莫德納的應該會最早確定，首劑AZ要混打BNT的，則會比較晚一點，因為BNT還沒打第二劑，相關研究會晚一點，不過目前國外的資料是AZ混打BNT最多，專家會議也在一個月前，已經同意AZ混打mRNA疫苗，因此最快他認為11月就可以開始混打，其他的混打則要晚點。

蔡適應也問到目前疫苗接種第一劑的覆蓋率，何時可以完成？陳時中說，扣除不能打以及不願打的，有意願接種疫苗的人總共約77％，預估12月應該就能對讓所有有意願接種的人都打完第一劑。

蔡適應也問到COVID-19次世代疫苗的採購狀況，陳時中說，目前對於莫德納次世代疫苗，是超量購買，去年規劃疫苗相對保守，比較精算購買，現在規劃莫德納明年跟後年都是超額購買，縱使有延遲，量都會比估計的還多，至於跟AZ與BNT次世代疫苗的採購，目前都在進行中。

至於台灣有沒有可能取得莫德納疫苗代工？陳時中說，進展相對緩慢，因為莫德納對代工很保守，莫德納公司考量台灣的產能相對少，我們自己的需要相對低。

蔡適應也問，聯亞的國產疫苗EUA沒過，如果聯亞重新申請EUA並通過，衛福部是否會還是會採購500萬劑聯亞疫苗？陳時中表示，「要重新來談判。」