內政部「110年全國孝行獎表揚典禮」26日在新竹縣北埔鄉麻布山林登場，會中表揚30位孝行楷模，最年長的81歲，最小只有15歲，並有8人是學生，竹東鎮莊梨桑多年來用心照顧高齡95歲的婆婆，也獲得孝行楷模的肯定。

「疫情間來頒發孝行獎獎更有意義！」內政部政務次長陳宗彥表示，疫情使人更加珍惜家人和家庭，希望藉由表揚活動，宣揚人在忙碌中常忽視的情感，彼此能夠更加互相珍惜。

新竹縣副縣長陳見賢表示，孝行獎邁入第38個年頭，新竹縣政府很榮幸和內政部合辦這項有意義的活動，榮獲獎項者都是台灣最美的故事，期望未來能把事蹟拍成影片，讓全國人民看到，提升社會的正能量。

最年長獲得孝行獎的是南投縣81歲陳三郎，15年不間斷細心照顧年逾百歲的母親，常推著輪椅鼓勵母親參加社區活動與鄰居互動，用簡單日常陪伴，讓孝順與愛無所不在。

代表新竹縣獲獎的63歲莊梨桑，她除了照顧三胞胎孫子女，長年照顧身體狀況一日不如一日、跌倒後必須乘坐輪椅的婆婆，對家庭無怨無悔付出，守護四代同堂的幸福家庭。

彰化縣15歲曾鈺媗是最年輕獲獎者，她的母親5年前確診血癌，兩人骨髓配對相符，為讓母親重拾健康進行移植手術，最終母親仍不敵病魔，她安慰哀傷的父親，更主動擔起照顧全家責任，志願將來成為一名有正義感的檢察官。

苗栗縣獲獎的學生魏啟傑，照顧重度失明的父親，勤當父親的雙眼，細心調整家中擺設，規畫家裡空間動線，把物品放在父親習慣的位置，時時叮嚀用藥及陪伴回診。

頒獎典禮有中華國際熱愛大自然促進會總會快樂舞蹈、客家歌手曾仲瑋及五峰鄉桃山國小泰雅合唱團等團體精彩表演，展現在地不同文化特色，並安排得獎的孝行楷模與家人遊覽北埔鄉綠世界生態農場、峨眉鄉彌勒大道天恩彌勒佛院等在地景點，體驗新竹縣的好山、好水、好人行，感受獲獎殊榮。