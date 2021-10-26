用LINE傳訊息時，為了節省時間，很多人打字時都喜歡用簡稱，不過越來越多創新的名詞出現，常常讓人看不懂到底是什麼意思。有網友PO出好友的訊息，不解「CTY」代表什麼，引起眾人一陣討論，有內行人一看秒懂，答案曝光後，讓不少網友同情，直呼「幫QQ！」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》貼出與友人的LINE對話紀錄，根據手機截圖，原PO問「你工作賺錢是要做什麼呀？」，對方則回傳「cty」，原PO接著問「What？CTY？」，因為看不懂，所以想詢問大家「CTY」是什麼意思。

網友PO出與友人的LINE對話截圖，詢問「CTY」是什麼意思？(圖/截自臉書爆廢公社)

貼文一出引起網友一陣討論，有人認為應該是諧音「初體驗」，可能是初夜的意思，也有人從字面上猜測是「吸吐you」，還有人說把cty向右轉90度，認為他應該是想賺錢想學滑雪；有別於一堆歪樓的想像，有人直接反嗆「賺錢的目的不就是用來花錢嗎？」。

對於網友眾說紛紜，有內行人一看秒懂，公布「CTY」的正確答案應該是英文「Couldn't Tell You」或「Can't tell you」的縮寫，也就是「不能告訴你」的意思。可能原PO也覺得這個答案比較合理，因此事後留言「這個答案很符合，謝謝您！」，不過答案曝光後，對於友人的無情回應，一堆人忍不住同情原PO，直呼「幫QQ」。