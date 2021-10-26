原本對第四季營運看法保守的南紡(1440)，在棉價大漲、中國大陸能耗雙控轉單增加，加上越南廠復工，產線稼動率提升下，南紡預期，九月的營收將是今年低點。第四季的營運會是倒吃甘蔗、逐月恢復成長。

受到越南疫情影響，越南廠部分產線停工，南紡9月合併營收12.33億元，年減13.01％、月衰退12.8％，是今年單月新低。

棉花價格10月站穩每磅100美分，更一度上衝每磅111.97美分，創下近十年來新高價位。市場指出，南紡棉花庫存一向維持6至7個月，在棉價維持高檔，預期會有低價庫存利益可期。

而中國大陸能耗雙控、限電措施，讓棉紗供給減少，客戶轉單增加，主要以棉紗生產為主的南紡，預期10月營運也優於預期。

至於越南疫情紓緩，放寬經濟活動，工廠陸續復工，南紡指出，產線已逐步復工，預期10月底前，越南廠稼動率可回到6~7成，至年底逐步復工。9月營收應該是今年營運低點，10月可望逐步回溫，11、12月有機會看到營收逐漸恢復正常。

先前，由於越南疫情嚴峻，使越南廠產能降載生產，部分產線產能降至3-4成，第三季生產及出貨受阻，南紡原預估，疫情可能反覆、變數增多，會干擾第四季營運趨於保守；不過，隨著復工速度加快、棉價維持高檔、轉單效應，南紡已對第四季訂單樂觀。