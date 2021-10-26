除了所得稅之外，地價稅的刷卡繳稅也是大戶林立，根據兆豐銀最新統計顯示，去年地價稅的繳稅大戶，前十名大戶每筆都超過500萬元，相當驚人，此外，有25％的納稅人繳稅金額超過5千元，這25％的納稅人，包辦了92％的繳稅金額，而尤令人意外的是，不論納稅人是否為大戶，高達94％的兆豐卡友選擇用一次付清的方式來繳地價稅，僅僅6％的人選擇分期付款。

兆豐銀進而指出，也因此，兆豐銀行決定延續去年一次付清加碼現金回饋的行銷方式，今年再度推出滿5千元加碼送0.2％現金回饋，每人最高可獲得5萬元，且名額不限，只要完成登錄即可有優惠。

地價稅即將開徵，銀行新一波行銷戰也開打。除了一次付清有現金回饋優惠，兆豐銀也同步放送給分期付款的卡友，將提出不限金額6期0利率的優惠，而透過台灣Pay繳稅，不論一次付清或是分期付款，每筆還可獲得50元刷卡金，每人最多可得100元，另外再抽頭獎10萬元現金。

目前已推出地價稅刷卡優惠的發卡行，除了兆豐銀行的一次付清滿5千加碼0.2％現金回饋、台灣pay單筆加送50元及不限金額6期0利率外，土地銀行則推出台灣pay綁信用卡繳稅送50元及綁金融卡送等值50元的紅利500點，華南銀行也推出台灣pay綁金融卡送等值50元的500點nPoint點數，此外華銀亦有對特定卡別提出紅利回饋，每筆回饋上限500點，一銀則對繳稅超過3千元的卡戶，提供3期、6期、12期的分期優惠。

今年地價稅即將從11月1日起開徵，期限至11月30日，若逾期繳納則每超過2日將按稅額加徵1％滯納金，最高可至15％，因此兆豐銀也提醒民眾及早繳納，以免逾期加徵滯納金。