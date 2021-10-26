金曲歌后艾怡良三喜臨門！今（26日）宣布推出《偏偏我卻都記得》全新創作專輯以及畫展，並將於明年1月22日首度舉辦大型售票演唱會。第一位登上北流開唱的「學姐」蘇慧倫到場站台，兩人初次見面是在金曲獎，蘇慧倫形容，艾怡良一見到她就嗲聲驚呼：「啊，妳好美喔！」但沒聊幾句又態度丕變：「好，我們再聊。」笑稱艾怡良人格難以捉摸，且喜歡在半夜寫歌到早上才睡，兩人作息顛倒，蘇慧倫開笑說：「我們不能當朋友！妳睡覺的時間是我起床時間。」

艾怡良今舉辦《偏偏我卻都記得》專輯發行暨畫展開幕記者會。（粘耿豪攝）

其實蘇慧倫很欣賞艾怡良才華，稱讚艾怡良是可塑性很強的女人，寫給自己的歌曲〈量力而為〉很有電影感，艾怡良即將在北流開唱，心情興奮緊張，是否傳授開唱秘訣？蘇慧倫說：「她唱的很好啊！如常發揮就很棒了！」

艾怡良三喜臨門，今天一次揭曉畫展、新專輯、首次大型個唱的好消息。（粘耿豪攝）

艾怡良事業得意，什麼時候有結婚喜訊也受關注，她3月被拍到與大5歲的圈外洋男在碧潭約會，她說，新作品被對方稱讚「好聽」，她有滿意的作品會拍照給他看。不過談到結婚生子，她直言，「還沒，聽起來有點遠，不管有沒有他，我都還不行」。她不否認有結婚生小孩的夢想，但「不知道自己有沒有一家之母的肩膀，能不能稱職當個媽媽」。

艾怡良三喜臨門，今天一次揭曉畫展、新專輯、首次大型個唱的好消息。（粘耿豪攝）

現階段的她，全心投入工作，覺得對方只要能帶給她正能量就夠了，她不用接送也不需要燭光晚餐，「隨意在近郊走走跟狗狗，我就很開心了」，她反而會把對象當成競爭對手，覺得對方事業有成的話自己也不能輸。艾怡良「從夜晚出生的我們」演唱會，將於10／30 (六) 20：30開始售票。