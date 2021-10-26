大陸外交部發言人趙立堅於今天（26日）主持例行記者會。有記者提問，此前在南海與不明物體發生撞擊的美國海軍核潛艦康乃狄克號目前停靠在關島碼頭，或在進行評估和維修。請問中方對此有何評論？

趙立堅表示，中方已經多次對有關事件表示嚴重關切，要求美方作出澄清。然而直到今天，我們所看到的也只有美國軍方拖延許久才發表的語焉不詳的簡短聲明，以及美方通過消息人士證實的出事地點。美國在南海這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社會不得不質疑事件的真相和美方的意圖。

趙立堅指出，長期以來，美方打著「航行自由」的旗號在南海興風作浪，對地區和平穩定構成嚴重威脅和重大風險。中國和其他沿海、沿岸國有理由要求美方回答，此次派出核潛艦悄無聲息地在南海前行究竟是要執行什麼任務？這一次究竟撞上了什麼？為什麼會撞上？是否造成核洩漏，給海洋環境帶來核污染？美方作為當事方，有責任、有義務詳細說明事件相關情況，回應地區國家和國際社會的關切疑慮。

趙立堅說，同時我還想強調，南海是地區國家共同的家園，不應成為美國謀求地緣政治私利的狩獵場。美方頻繁並大規模派遣軍艦、軍機到南海滋事挑釁，炫耀武力，破壞南海航行自由，威脅中國等國主權安全，美國是南海軍事化最大推手。美方應改弦更張，停止上述錯誤行徑，為南海和平穩定發揮正面積極作用。