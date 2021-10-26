疫情降級後北台南首場大規模實體徵才活動登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署新營就業中心將在10月28日於新營台糖中山堂舉辦徵才活動，開發22家優質廠商釋出近千個工作機會，其中3成以上的職缺待遇超過3萬元，更有大型鋼鐵公司祭出月薪6萬徵求螺桿技師，盼留住在地人才。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本次徵才活動共邀集華新麗華、榮剛材料、官田鋼鐵、帝寶工業、生達化學、岱稜科技、大成長城企業等共計22家知名企業，釋出儲備幹部、生管助理工程師、品管分析員、資訊專員、IE工程師、生產工程師、倉管主管等近1000個職缺。

此外，據主計總處2020年中高齡及高齡勞動參與狀況調查發現，台灣50歲以上勞參率皆低於美、日、韓等國，且差距隨年齡增長而擴大，為有效提升中高齡者勞動參與，雲嘉南分署邀13家廠商提供283個適合中高齡、身障者等特定對象之就業機會。

劉邦棟說，實體徵才不僅現場工作機會選擇性多，民眾也能直接跟廠商面對面，加速成功錄取的機會。本次徵才也特別開發許多新企業職缺，包括易昇鋼鐵公司電氣助理工程師薪資4萬6000元至5萬9000元；成信實業專案研發工程師薪資4萬至5萬5000元，鼓勵有求職需求的民眾把握機會。

當天現場除徵才活動外，也有心理測驗、履歷健檢等專區服務求職民眾，且為鼓勵民眾踴躍求職，只要民眾當日求職並參與現場體驗服務，可獲得精美小禮物。