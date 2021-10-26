無黨籍立委林昶佐成台灣基進陳柏惟後下一個被罷免的政治人物，對於年輕人會不會挺他，媒體人韋安分析認為，年輕人會不會挺他將可能形成拉鋸戰，因為在萬華環南市場事件中，林昶佐扮演打台北市長柯文哲側翼的角色，還曾罵過柯P「去呷賽」，因此，就算柯本人對罷免案不表態，柯P的年輕支持者也會加入戰局，要給他好看。

面臨第二階段連署罷免的台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐，呼籲國民黨主席朱立倫「適可而止」。對此，朱立倫昨怒嗆，民代真正要面對的是選區的選民，不要一開口就要搞抗中保台、意識形態，這樣的民代一定會被罷免掉。

對於林昶佐罷免案，年輕人會不會支持，媒體人韋安26日在臉書分析表示，林昶佐能得到多少年輕人支持，將成拉鋸戰，因為年輕選票將分成兩塊。一邊是「抗中保台」親綠選票，一邊是柯P的支持者。因為林昶佐在萬華環南市場事件中，扮演打柯側翼的角色，還曾罵過柯P「去呷賽」。就算柯對罷免案不表態，但未來罷免過程中，年輕柯粉將會加入戰局中，把空戰搞得比刪Q還熱鬧。而且，投票時，要麼不投反罷票，要麼去投罷免票，要給林好看，這一點，才是罷林成敗的關鍵。

值得注意的是，罷免林昶佐領銜人鄭大平，在台北市議員鍾小平協調下，與另一方「清林散昶」提案領銜人周世雄整合，9日將3.3萬份第二階段連署書送抵台北市選舉委員會，由北市選委會在11月18日前完成查對，若合格數逾2.4萬份，即可成案投票，依選區人口數，最後若獲6.1萬張同意票即予罷免。鍾小平表示有信心成案。