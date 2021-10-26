宥勝、周曉涵主演《機智校園生活》。（粘耿豪攝）

宥勝、周曉涵主演《機智校園生活》。（粘耿豪攝）

宥勝暌違8年重回8點檔戰場，與性感女星周曉涵主演TVBS新戲《機智校園生活》，劇中雙雙飾演高中老師，宥勝還曾是在婚禮當天落跑、丟下周曉涵的渣男未婚夫，這也是兩人時隔8年的再度合作。周曉涵原以為會找上自己的戲應該就是要她演「麻辣女教師」，沒想到卻是走氣質優雅的溫柔老師路線，結果遭宥勝開玩笑吐槽：「溫柔的高中老師露肚子是對的嗎？」她則笑說：「也許50集以後會轉辣啦！」

該劇已經開拍近一個月，宥勝說，拍戲這段時間他都住在台北的爸媽家，老婆慈惠則帶一雙兒女住在台中清水，且已入住迷你屋，這段時間的小別反讓夫妻感情更好，「之前比較沒這體驗，有小孩後沒接長的劇，沒這麼累，《戒指流浪記》也不是這樣拍，沒離家這麼遠，這是有小孩後第一次，反而美感出現了，和老婆感情變得超好，每天都互相說我愛你。現在有一種很漂亮的距離！」

宥勝說自己沒有「人夫包袱」，當年合作《有愛一家人》時，老婆慈惠是他經紀人，所以她們都認識，就算有親密戲，也應該不用報備。因為新戲12月就要上檔，近期都在趕拍，但至少一周都能休一天回家，回去台中時他會「狂啃」兩個小孩，他們也一定要他陪睡。

37歲的周曉涵出道以來一向桃花不斷，她坦言身邊一直有滿多對她不錯的男生，她也有很多很好的男生朋友，不過現在的桃花已經比以前少很多，「跟我差不多年紀的，都差不多結婚了，現在確實比較常吸引到年紀比較小的男生，因為很多男生不知道我真實年紀，會以為我跟他們差不多大」，她透露最小的追求者「小一輪，真的有點太多了」，她覺得至少要7、8歲以內。

周曉涵坦言自己是「超級糾結狂」，生活中的大小事都可以糾結，包括連挑選劇組便當都有選擇障礙，更何況是面對感情，有時遇到不錯的對象，也會心想自己喜歡藝術不知道對方是否有興趣，遇到喜歡戶外活動的，也會考量自己不喜歡跑戶外，是否也要陪對方去戶外活動，「太多事讓我混亂」。她坦言也有理想型，但應該都早就被訂走了，因為在演藝圈已經看過太多帥哥美女，外表對她已經不是第一要素，會開始看很多方面，她知道沒有百分百合得來的人，一定有很多磨合要想辦法克服。聽得一旁的宥勝認不住說：「那也要開始了，才能克服！」她說這就是自己糾結的地方，會擔心克服得了嗎，如果克服不了怎麼辦，不過現階段就是先把戲拍好。宥勝則笑說：「妳看起來真的很困擾。就看緣分，碰到了，就什麼都不用想，管他什麼條件！」

周曉涵說，幸好爸媽完全不催她這件事，甚至覺得不結婚也OK，聽得宥勝很有感地說：「我也會跟女兒這樣講，永遠不結婚最好！」他說可以理解爸爸的這種心情，透露女兒蕾蕾上小學一年級的第一天開始，心都在同學身上、只想去同學家玩，「她讀小一第一天放學，我剛好有時間可以接她放學，心想她看到我應該很開心，因為我已經3天沒回家了，結果她一出來就是冷漠表情，問媽媽可否去同學家玩，我只好回家狂啃弟弟」。感嘆笑說他就是之前帶女兒玩太多了。