高雄近期房市熱絡，高市議員黃文志、林于凱今（26）日在議會質詢時關心「居住正義」，力促高市府比照台南、桃園、台北制定「囤房稅」。林于凱更指出，高雄市持有10戶以上非自住房屋者，共有318人，總計持有9647戶房屋，單一法人最高持有510戶。對此，財政局長陳勇勝表示，會再研議，避免原有自住戶受影響，並讓年輕人能買得起房子。

時代力量高市議員林于凱引用2020年內政部統計的數據指出，統計約有102萬租屋家庭，而報稅的租屋數卻僅有32萬，多達70％的租屋黑市已讓人無法忽視，要如何滿足弱勢族群的基本居住需求，他在質詢中希望當局提出解方。

民進黨高市議員黃文志指出，台灣房價逐年飆升，最近高雄因為產業轉型及台積電效應，造成房市過熱房價高漲。（柯宗緯翻攝）

林于凱表示，高雄市持有10戶以上非自住房屋者，共有318人，總計持有9647戶房屋，單一法人最高更持有510戶，而持有10戶跟持有1戶，房屋稅率同樣為1.5％，無法有效鼓勵空屋利用，因此造成過去10年間，高雄市多了1.5萬戶空屋。

林于凱提到，台北、桃園、台南都推了囤房稅，希望用稅務的政策去推動租屋市場的透明，其中台南市最近訂定囤房稅，持有4～5戶稅率2.4％，6戶以上3.6％，但針對出租並申報者，稅率降為2％，有效提高持有多屋者出租並申報。

林于凱建議，高市府應比照台南市政府設置差別稅率，針對多屋者實施累進稅率，但將出租房屋與其他公共使用房屋排除，給予優惠稅率提高屋主主動申報，提升租屋市場的透明度。

民進黨高市議員黃文志指出，台灣房價逐年飆升，最近高雄因為產業轉型及台積電效應，造成房市過熱房價高漲，原本楠梓、高雄大學每坪18、19萬元，現在漲到25、26萬，高鐵附近也到30幾萬元，甚至部分建案封盤惜售。

黃文志認為，買房已經對年輕朋友造成很大負擔，他也建議高雄參考台南調整非自住房屋稅率，以抑制投資客炒房效應，真正實現居住正義。

林于凱質詢陳勇勝，這個會期是否能提出高雄差別稅率的囤房稅版本？陳勇勝指出，會再做相關研議，如果對高雄的稅收能夠有所挹注，當然樂觀其成，高雄市106萬戶房屋，大概有8.4萬戶屬於非自住，市府將根據目前持有多戶的統計資料評估後提出。

陳勇勝強調，3個原則目標會嚴守，一、對於自用住宅不會受到影響；二、落實居住正義；三、不會因為房屋稅的調整，而把相關稅金轉嫁給承租戶。希望年輕朋友能用好的價格買得起房子。