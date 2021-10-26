聯發科(2454)今日舉辦法人說明會，聯發科已經二度上修今年營收成長目標，看好今年營收將成長52%，也就是說，聯發科今年營收將超越4800億元大關，蔡力行也強調，聯發科2022年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年。

蔡力行表示，聯發科現已是全球最大的智慧型手機SoC製造商，除了在各新興市場擁有領先市占，聯發科2021年在北美的Android智慧型手機市占率也將突破35%，且透過持續的技術投資，看好聯發科優勢也將在2022年持續展現，2022年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年，看好明年5G出貨量、平均單價可望皆持續提升。

對於即將推出採用台積電4奈米製程的旗艦5G SoC(天璣2000)，蔡力行表示，旗艦市場對聯發科技是個嶄新的市場，非常有信心將能夠在這個重要的市場中提升市占率，目前該產品已經受到客戶的高度肯定，所有主要的大陸品牌皆已採用聯發科5G旗艦晶片，預計於今年底開始營收貢獻，並於明年第一季放量，未來也將推出更多旗艦級產品進一步拓展市場，聯發科將透過技術和產品優勢，使各類產品持續享受早期參與新產品週期的優勢，並持續擴張至旗艦級與全球市場。

蔡力行表示，聯發科第三季Mobile phone占比營收56%，相較去年強勁成長72%，主要來自5G持續升級與市占率提升，預計第四季因季節性與中階產品組合比重暫時性提升，預期營收較第三季下降，仍較去年同期強勁增長，明年第一季將隨旗艦晶片放量重回成長軌道。另外，成長型產品動能將延續至第四季，WiFi 6E將在第四季開始出貨至高階筆電。

聯發科預估今年營收將成長達52%，也就是說，聯發科今年營收將可望突破4800億元，且毛利率也預估將超過46%的高標，明年隨著5G的放量，且產品ASP高於平均，聯發科將受益於5G手機晶片市況的價量齊揚，營運仍有成長空間，蔡力行今法說會中也強調，過去這幾年累積的優勢也將在2022年持續展現，2022年仍會是營收穩健成長及健康獲利的一年，我們對前景充滿信心。

另外，聯發科年初上調現金股利配發率至80%~85%，2021年前三季每股盈餘為51.57元，考量市場對全年估計，再加上公司承諾的連續四年固定配發16元現金股利，以現今股價946元計算，約有7.1%的現金殖利率。