行政院農業委員會26日及27日舉辦「2021智慧農業國際研討會暨聯合成果展」，邀請亞洲生產力組織、日本及我國農業產業專家，透過實體結合遠端視訊方式分享智慧農業相關技術應用及未來發展趨勢相關議題新知卓見，並結合智慧農業網站線上成果展專區，呈現106年度起農委會推動智慧農業技術研發與產業應用之豐碩成果，期能透過本次活動促進產官學研各界交流，共同探討如何運用智慧科技提升生產效率及品質，開拓後疫情時代農業創新經營模式，活絡我國智慧農業產業之發展。

農委會指出，面對氣候變遷、人口結構改變、糧食安全及食品安全等議題，加上新冠肺炎疫情持續蔓延，帶來市場消費型態的變化，農委會持續推動農業數位創新與轉型升級轉型，以創新產業運作方式，透過資通訊技術(ICT)、物聯網（IoT）、雲端運算（Cloud Computing）、大數據（Big data）等技術進行跨域整合，開啟從生產、加工到銷售各階段的創新思維模式，導入科技協助資訊數據化，精準分析產業及消費者需求，並藉由智慧化經營方式來解決農業問題，建立臺灣未來農業市場供需模式，以達成追求永續經營的目標。

農委會說明，本次線上國際研討會活動以「智慧科技大躍進 再創農業新春天」、「疫後產業新賽局 迎向智農新世代」、「智慧科技注動力 產業落地新里程」、「技術變革新應用 農事服務再進化」4大主題展現，議題內容包含農、漁、畜各產業最新智慧農業技術應用、後疫情時代智慧農業發展趨勢，結合國內外產官學研新觀點，探討我國農業如何邁開全球智慧轉型步伐，交織出農業發展新價值。

農委會表示，本次2天線上盛會吸引近400位產官學研人士熱烈參與，整體活動結合智慧農業線上國際研討會及領航產業多元化研發成果之線上成果展(https://bit.ly/smartagri2021)，期藉由跨域前瞻科技落實推動，整合各界能量提升產業價值改變產業運作的方式，解決國內農業面臨困境瓶頸及因應後疫情時代來臨，帶動農業轉型升級，促進臺灣農業永續發展。