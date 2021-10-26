官鬥宮廷手機遊戲《叫我官老爺》將於明（27）日開放全新版本，今日搶先公開「至尊賽」、「製造局」、「大運河」、「官職」等多項玩法，還有許多優化內容，讓玩家盡情暢遊宮廷世界。

跨服賽季活動「至尊賽」即將開戰！

最新跨服賽季活動「至尊賽」即將敲響戰鼓，為期一個月的活動期間，無需憑證，只要在跨區範圍內均可參與，天下豪傑蓄勢待發！群英競逐，強者對決，至尊名號將花落誰家，還請玩家們全力應戰。

「製造局」富國強邦

製造業乃是國家經濟繁榮之基石，亦為眾多百姓安身立命之本。本次新增「製造局」活動，玩家將奉命管理製造局，承接上至皇親貴族，下至百姓的訂單，精進國家的基礎製造能力，通過滿足來訪角色的製品需求，以獲得好評分數，並根據好評分數進行排名，前10名還能獲得豐厚獎勵。

「製造局」富國強邦

「製造局」富國強邦

興修水利 造福百姓

興修水利，功在當代，利在千秋。在全新「大運河」活動中，玩家將臨危受命至不同地區，受任賑災欽差大臣一職，每個地區均有5個城鎮，透過消耗「圖紙」修建河道，以連通城鎮來獲得分數，最終根據分數排名給予獎勵。有勞玩家盡心勘察沿岸河湖水情，造福百姓。

興修水利 造福百姓

興修水利 造福百姓

全新「官職」系統 助大人推賢舉善

為幫助玩家推賢舉善，提升門客戰力，遊戲內開放「官職」系統，透過收集不同等級的稱號並達到一定數量，即可解鎖不同官職，再進行門客任命，該門客就能獲得對應的官職加成。

全新「官職」系統 助大人推賢舉善

全新「官職」系統 助大人推賢舉善

皇帝「貞觀」重磅登場

王臨於朝，天地貞觀。澄清天下，恢宏正道。本次新增皇帝稱號「貞觀」，「貞觀」勵精圖治，開疆拓土，成為歷史上著名的賢德明君。而玩家穿戴稱號即可在宴會加成100%、大航海額外資金5000、翰林加成20%。

此外，為感謝玩家長期支持，官方也針對「實名帝增加朝代等級」、「區服冠名」、「府宅活動入口收納」等多項功能進行優化，讓玩家們盡情暢遊！