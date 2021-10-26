許多人搬重物時，因為施力不當有過拉傷經驗，但如果是出現在頸椎上的疼痛，千萬不能輕忽！大陸浙江一名50歲張姓病患，日前頸肩出現疼痛，但他不以為意，沒想到2小時後，脖子以下部位全都沒了知覺，根本無法動彈。對此，醫師表示，脖子痛不是小事，有可能會瞬間致命。

綜合陸媒報導，浙江一名張姓男子本月19日跟同事一起搬重物時，頸肩部突然出現疼痛，原以為是肌肉拉傷，所以他也不以為意，沒想到2個小時之後卻出現脖子以下部位全數麻痺的情況，嚇得被緊急送往寧波九院急診科救治。

值班醫師徐浩表示，當下醫療團隊懷疑是腦血管方面出了問題，但是腦部電腦斷層顯示並無任何損傷，於是他們隨即針對頸椎部分進行檢查，張男家屬也透露，過去張男也曾患有頸椎病。徐醫師懷疑是頸椎處的脊隨出血，壓迫到脊神經，引起高位截癱，導致感覺和知覺障礙。

後來醫療團隊安排張男進行頸椎核磁共振檢查，並且偕同骨科醫師會診，確診為無骨折脫位性的頸脊髓損傷，又叫「揮鞭樣損傷」。醫師立即替張男施以頸部保護性措施，並緊急進行手術，幸好張男的頸脊揮鞭樣損傷無骨折脫位，加上搶救及時，預後（Prognosis）也較好。

徐醫師解釋，「揮鞭樣損傷」是人體頸椎受到慣性外力作用，像鞭子甩出去一樣而導致的損傷。一般情況下，人體的頸椎處於鬆弛狀態，如果突然遭遇巨大外力，向前的慣性力量就會瞬間集中作用在頸部，導致頸部損傷，如果是骨折脫位的揮鞭樣損傷，可瞬間致命。

醫師提醒，低頭族、久坐不動、缺乏鍛鍊、不正規的按摩、不恰當的運動等，都容易造成揮鞭型頸髓損傷；尤其是高速行駛的車輛突然剎車，或是撞擊到靜止的車輛尾部使其突然減速，車上的乘客容易因慣性作用，頭部在很短的時間內前後劇烈晃動，引起該病症，所以除了安全駕駛之外，確實繫好安全帶也可減少揮鞭樣損傷的發生。