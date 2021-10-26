溪頭米堤大飯店新、卸任副總經理，鄭玉枝（右）、林靜惠（左），26日交接。（廖志晃攝）

米堤百年祕徑，26日揭牌。（廖志晃攝）

米堤飯店集團總經理李麗裕（中），在溪頭百年祕徑導覽解說。（廖志晃攝）

溪頭米堤飯店員工，有90％是來自鹿谷及竹山的在地人。（廖志晃攝）

日據時代，東京帝國大學設立台灣演習林，首位主任西川末三從奈良縣引進「吉野柳杉」，1912年在溪頭試驗種植，造林地就在米堤大飯店旁；迄今已經110年的祕徑，典故卻少有人知，如今揭開歷史迷霧，將成為遊客散步休閒新景點。

溪頭米堤大飯店，26日舉行新卸任副總經理交接，及米堤百年祕徑揭牌典禮。卸任副總經理林靜惠，任職2年多期間，讓米堤大飯店連續2年榮獲全國最美麗的飯店第1名，並且通過交通部觀光局五星級飯店評鑑，階段性任務完成，功成身退。

米堤飯店集團總經理李麗裕表示，林靜惠因另有生涯規畫，准予辭職實在不捨；新任副總經理鄭玉枝也是米堤第一代的員工，曾任福容飯店總經理、劍湖山渡假大飯店副總，職場歷練完整，希望借重她對於飯店市場的專業，及豐沛的在地人脈關係，帶領旗下同仁用心經營，提供旅客一流的服務品質。

李麗裕表示，溪頭米堤飯店員工有90％來自鹿谷鄉、竹山鎮，凸顯米堤與在地結合，提供就業機會，飯店幹部包括副總經理鄭玉枝、管理部協理林桂珠、公關暨行銷企畫總監蘇猷雅、客務部經理吳振峰、財務部副理辜嘉家、房務部副理林秋蘭，還有曾擔任歷屆總統國宴主廚的行政主廚吳錫卿，都是在地人。

李麗裕表示，溪頭米堤每年進行館內軟硬體設備改善，今年更耗資5000萬元改善機電工程、空調工程、廚房設備、梯廳、客房等，提升服務品質。

西川末三最先將柳杉引進溪頭種植，地點就在米堤飯店下方的「西川造林地」，也是台灣最早的人造林區，如今，柳杉已經成為溪頭的主要樹種，獨特的芬多精主要為檸檬烯，一般森林芬多精濃度在10-100ppb，而柳杉芬多精最多可達1萬ppb，有助於安眠、鎮定、精神舒緩，米堤百年祕徑步道環境清幽，適合散步休閒，還可以欣賞雄偉的百年柳杉林。