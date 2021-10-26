恒指收跌93點 26000失而復得 16:592021/10/26 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔晚美股上漲，道指及標指創新高，不過A股26日先升後回，港股創一個半月高後亦回跌。 恒指開盤漲102點，報26234點創9月8日以來新高，不過開盤後掉頭向下，上午最多跌138點，中午跌103點，A股午後表現走樣，港股亦跌破上午低位，最多跌226點，見25905點全日低，尾盤重上兩萬六，收報26038點，跌93點或0.4％。 國企指數報9259點，跌62點或0.7％。科指挫1.3％，報6654點。大市成交額1139.89億港元。 陸頒雙碳工作意見 概念股起舞 大咖接力 催台股法說行情 #A股 #開盤 #恒指 #港股 #上午 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳供貨特斯拉激勵 比亞迪A＋H股 均創新高 04:102021/10/26 全球財經 《期貨》三大期指齊揚 11月台指期進逼萬七 09:092021/10/26 財經 恒指早盤跌103點 阿里跌逾2％ 12:402021/10/26 財經 台指期 中性偏多看待 04:102021/10/26 證券．權證 《美股掃瞄》科技領漲美股全紅 特斯拉首登千元俱樂部 08:352021/10/26 財經 《港股》港股震盪 汽車股飆速 10:512021/10/26 財經 《韓股》SK海力士季報優 KOSPI走高 11:592021/10/26 財經 台股大漲140點 攻上萬七 大立光庫藏股發威漲逾7％ 13:442021/10/26 財經 《日股》大型股領軍 日股晨收高 12:332021/10/26 財經 《生醫股》友華頑固型高血壓新藥進入三期臨床 11月開始收案 10:002021/10/26 財經 醫療生技股 進場撿便宜 04:102021/10/26 投資理財 財經熱門新聞 張忠謀建言沒人聽 台積電遭各國邀設廠 這報告曝最慘下場 - 財經 美國港口崩潰 拜登也難救 他見慘烈1幕心涼了：比雷曼倒還慘 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 6700億貨物還卡在船上 航運還有最後一波？專家終於給答案了 - 財經 國泰ATM當機提千萬補償 跨行免手續費他行客戶也適用 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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