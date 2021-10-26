隔晚美股上漲，道指及標指創新高，不過A股26日先升後回，港股創一個半月高後亦回跌。

恒指開盤漲102點，報26234點創9月8日以來新高，不過開盤後掉頭向下，上午最多跌138點，中午跌103點，A股午後表現走樣，港股亦跌破上午低位，最多跌226點，見25905點全日低，尾盤重上兩萬六，收報26038點，跌93點或0.4％。

國企指數報9259點，跌62點或0.7％。科指挫1.3％，報6654點。大市成交額1139.89億港元。