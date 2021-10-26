美股樂觀情緒帶動台股，加權指數26日開高走高上漲140.1點，終場收在17034.34點，漲幅0.83％，期現貨逆價差14.34點。

三大類股全面上漲，電子、金融與傳產分別上漲0.92％、0.78％與0.65％。

受惠Facebook盤後公布財報，獲利優於預期，且宣布將發展元宇宙領域，VR設備、IC設計、USB傳輸等搭上題材表現，宏達電與相關企業的威盛、威鋒電子全部亮燈漲停。

另外，潤泰集團處分手中大潤發持股予全聯，潤泰集團9月以來股價也相對強勢，整體台股表現相對樂觀。

統一期貨指出，加權指數一度突破季線壓力後壓回，由於微軟、Google、AMD、3M、德州儀器與VISA等重量級美股財報將公布，預料將牽動台股表現。

籌碼面部分，外資現貨買超68.66億元，期貨淨空單增加2037口至22065口，十大交易人與特定法人合計賣出2771口。周選支撐與壓力區落在16800至17100之間，P／C Ratio升至1.19，整體籌碼中性看待。