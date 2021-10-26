中華民國工商建設研究會大港湖聯誼會近日舉辦「第8、第9屆會長交接典禮」，科達建築董事長賴建程接任「工商建研會大港湖聯誼會第9屆會長」，除感謝歷任會長奠定重要基礎，也希望致力於工商界拜會交流、企業參訪與產業資源整合。

工商建研會創立於1988年，已邁入第32年頭，目前擁有2751位企業菁英會員，囊括國內民生產業、傳統產業、製造業、建築業、金融服務與電子高新科技業等企業代表人、高層菁英，其各大企業會員總產值超越台灣GDP百分之五十以上，上市、上櫃公司更高達數百家之多，工商建研會秉持經濟發展為己任的精神，扮演企業前鋒角色，對政府政策也勇於建言。

賴建程表示，雙北市將近662萬人口，產業經濟活動活躍，上任首要之務便是希望透過大型經濟活動、慈善公益與論壇計畫，促進各界產業交流，包括拜會中華民國全國商業總會、台北市商業會、新北市商業會與企業參訪等活動，以達成產業資源連結，並全面提升產業競爭力、撮合工商中小企業合作，也期盼將觸角延至六都等城市。

在疫苗施打率漸普及、作好防疫下，不僅各產業8月逐漸復甦，壓抑的剛性遞延買盤出籠，建商推案也隨疫情同步走穩。

賴建程指出，看好新莊全年總銷將可望上看500億元，下半年包括新莊副都心、頭前、A3雙捷特區、塭仔圳等重劃區都有新案釋出，如科達機構預計第4季在塭仔圳推出總銷25億的「新莊科達花園」，10月則是在機捷A3站旁推出總銷15億的「海研A3光點」，具備機捷A3站的雙捷交匯、產專優勢，總銷15億元，規劃15~31坪中小坪數產品，主打「北車下一站、房價少一半」，開價5字頭，親民總價帶頗具競爭潛力。

加上A3國際特區的住宅產品珍稀，標榜日系營造精工+國際建材強強聯手，以及豪宅團隊建築設計，估計將吸引雙北首購首換、小資族、捷運置產客目光，可望繳出亮眼成績。