假檢警怎麼騙你？警方提醒注意事項。（警方提供）

騙！騙！騙！金門1名70多歲退休公務員碰到假檢警，近400萬元的退休金被騙光光，辛苦大半輩子的積蓄，一夕之間蕩然無存。警方提醒，詐騙集團手段不斷翻新，情境設計和安排跟真的一樣，千萬要小心再小心。

金城分局說明，這名在公務界服務數十年，近年才退休在家的民眾，日前接獲自稱中華電信客服來電，指其名下有1組門號欠費數萬元，有可能遭到冒用，隨後又接到自稱分局偵查隊隊長來電，指該門號因涉及販毒和洗錢案，地檢署承辦檢察官要求配合清查帳戶金流，除須於指定銀行開立新帳戶外，還須將名下其他帳戶定存解除、變現所有投資金額，再全數移轉至新帳戶中。

後來，對方再要求他開通網路銀行功能，並提供1組人頭帳戶給他設定為可大筆轉帳之約定帳戶。他不知其中有詐，拍攝設定完成後的網路銀行帳號密碼，並傳送給對方，直到後來接獲銀行電子郵件通知，才知帳戶內所有的金額近400萬元，已在短時間內遭移轉殆盡，畢生積蓄及退休金被騙光光。

警方表示，真正的檢警絕對不會要求民眾去設定或移轉名下財產，當「自稱檢警」及「操作資金」2項要件碰在一起時，就是遭到詐騙的警訊，尤其將網路銀行帳號密碼交付他人，更等同交出提款卡及密碼，不可不慎。

金城分局長林英煌提醒，金融機構如遇民眾「異常解除定存」、「移轉大筆金額」、「無故開通網路銀行功能」、「綁定陌生非親屬之約定帳戶」等狀況，即有可能遭遇詐騙集團，行員應立即關懷慰問，並通知警方到場了解，共同攔阻保護民眾財產。