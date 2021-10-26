普瑞博(6847)下午舉行興櫃前法說會，公司創立於2016年，資本額為新台幣1.42億元，為開發及製造高階血液淨化相關醫療器材為主，抗凝血型白血球減除(減白)過濾器(減白過濾器)，已在2018年底取得美FDA二類醫材上市許可。而和南亞合作建置台灣首座減白血袋廠，預計2023年完工後，第一期年產能為400萬套Real-time/in-line減白過濾血袋套組。

普瑞博成立初期透過核心技術衍生的第一項專利產品為應用於全血/成份血處理的減白過濾器，2018年底已取得美FDA二類醫材上市許可。該產品能精準濾除血液中白血球的效能，相較於市售產品，普瑞博減白過濾器對於儲存血品顯著提升過濾速度40%，僅需七分多鐘即能減除一袋新鮮人類血品中99.9%以上的白血球，為目前同類產品之冠。據FDA產品上市臨床數據顯示，將經過濾處理血品輸注至受血者24小時後，仍具有大於85%的紅血球活性，大幅提高臨床輸血安全性。

據Research reports world市場分析報告，普瑞博血袋與Real-time/inline套組全球市場價值，於2019年達12億美元，預計2027年將提升至19億美元，在預測期內市場規模將以6.1%的複合年增長率增長。

普瑞博在2016年底核准進駐竹北生醫園區，並取得新竹科學園區廠房，2017年完成台灣第一條自動化減白過濾器產線。為了達到規模化並整合輸血血袋系統，根據市場經驗結合雙離子技術發展全球唯一的Real-time減白過濾器，攜手南亞合作建置台灣首座減白血袋廠，預計2023年完工。另外，普瑞博透過核心技術平台在2020年開發的第二項產品Devin病原體純化過濾器，應用於臨床微生物血液檢體前處理上，能將傳統血液檢體處理時間由3小時大幅縮短至5分鐘。

普瑞博與策略夥伴聯盟，預計首要市場為中國大陸病原體檢測定序，搶攻後Covid-19時代一年至少20億美金的全球DNA測序耗材市場，為下一次人類面對未知病毒備戰。

普瑞博也和台塑合作，於2021年發展P-TEX抗沾黏仿生高分子添加劑，致力於發展具抗沾黏功效的各種塑料原料，結合台塑既有的塑料生產、研發及通路垂直整合的優勢，擴大推廣P-TEX抗沾黏材料於各領域(包含但不侷限於醫材、醫美、生活用品、造船、建築)的應用，目前該項目各國核心技術專利申請中。