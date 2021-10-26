101表示，2015年8月8日蘇迪勒颱風，台北地區受風達13級，風阻尼器最大擺幅達左右各100公分，是大樓落成以來的最高紀錄。（游念育攝）

高雄城中城火警事件釀46人死亡悲劇轟動全國，台北市議會警政衛生委員會今赴101市政考察消防公安，台北市消防局長吳俊鴻也親自到場，警政衛生委員會召集人王世堅表示，消防公安平時就要準備好，不容忽視。日前才發生全台有感大地震，有網友透過攝影機拍攝台北101大樓「明顯搖擺」，議員今也特別到針對101的「風阻尼器」做視察。

城中城火警引發悲劇，公共場域的消防安全成為議員關注的焦點，北市議會警政衛生委員會26日到台北101視察消防安全，包含消防局長吳俊鴻、議員王世堅、簡舒培、阮昭雄、陳建銘和吳志剛皆出席視察，王世堅表示，「101隨時都做萬全的準備，與其發生危難再來送溫暖，不如送安全」。

101表示，101主體的鋼結構有3小時的防火庇護，也有智能的防煙設備，發生火場時濃煙比火更致命，防煙設備可將煙霧留置門後，讓人員疏散時保有新鮮的空氣，逃生至避難點，不會吸入濃煙。

此外，前幾天才剛發生全台有感大地震，議員對台北101的防震也相當關心，101防震只要是靠風阻尼器來減緩因強風或地震造成建築物振動而引起的不適感，而2019年花蓮規模6.1地震，台北101大樓的風阻尼器則創下歷年地震最大擺幅，左右各20公分，這次的地震雖然全台有感，但101內的風阻尼器擺動幅度僅個位數。

101表示，2015年8月8日蘇迪勒颱風，台北地區受風達13級，風阻尼器最大擺幅達左右各100公分，是大樓落成以來的最高紀錄，這次地震擺幅小主因是快速、短時間的晃動，而颱風強風可能維持整個下午，加上風阻尼器旁有制震、緩衝的設計，因此，颱風造成的擺幅多數都大於地震。