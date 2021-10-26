國民黨主席朱立倫25日參加「重返歷史現場—慶祝抗戰勝利暨台灣光復76週年」回顧展時，砲轟蔡英文總統把中華民國的歷史扭曲為1949年後的台灣，且國慶演說提出「四個堅持」有違憲之虞。不過，根據一份網路民調顯示，絕大多數網友認為應該恢復放假，且光復台灣具有歷史重要性。

入口網站《YAHOO》以「你認為台灣光復節是否要恢復放假？」為題進行網路投票，投票時間為10月26日至30日，截至26日下午5點，已有超過2千名網友參與投票，結果顯示，投給「是，光復台灣具有重要性」的有2129票；投給「否，沒有特別不用放假」的有273票。

認為應該恢復放假，且光復台灣具有重要性的網友們表示，「台灣的大事，當然可放假」、「這是台灣的歷史！是世界的榮耀！也是我們的權利！」、「比228有意義多了」、「重要的歷史一刻，後人根本不會想去知道這重要的歷史來源。不要說後人，現在的學生可能就都不知道了」。

認為不需要特別恢復放假的網友們則說，「加薪比較重要」、「這議題沒意義，有誰會同意不放假，就和問學生寒暑假個延長一個月你同意嗎？是一樣的無聊」、「那些選要放假的網友把理由說的那麼冠冕堂皇，殊不知主要還不是想要多多放假的受薪者罷了」、「請不要淪為政治操作認，真說其實我們都是這個土地的外來者」。