澎湃新聞報導，昨天（25日）晚間，在2021年度北京香山論壇專家視頻會上，美國卡內基國際和平研究院亞洲項目傑出學者包道格表示，多邊主義和國際體系的潛力正受到嚴峻挑戰，因為冷戰後世界的多極化和巴爾幹化日益加劇，加強合作的前景並不樂觀。

值得一提的是，談及中美關係時，包道格表示，中美兩國仍有開展新的雙邊安全對話的空間，比如促使雙方澄清各自的核立場。同時，這也能建立促進更好的溝通管道，以減少危機中的風險。

2021年度北京香山論壇專家視頻會的主題為「堅持合作共贏，推進全球安全治理」，下設6個議題。10月25日晚開幕式結束後，研討會進行了第一、第二議題的研討。

其中，會議第二節的議題為「多邊主義與國際體系」，包道格以及瑞典安全和發展政策研究所所長施萬通等8名中外專家，圍繞如何踐行真正的多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系等問題，分享觀點、展開交流。