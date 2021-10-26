桃園市青年事務局及社會局26日共同舉辦「桃園設計庫X桃園新住民培力中心」聯合開幕，由青年局設立第4個青年創業基地「桃園設計庫」，社會局則成立「桃園市新住民培力中心」於中壢區新明市場6、7樓提供服務，提供桃園設計師、創意工作者、新住民完整就業服務與培訓，讓優秀的人才根留桃園。

青年局代理局長涂淳惠表示，為培育更多設計及創意，進一步成立桃園設計庫，第一期已有17組團隊完成進駐，後續將提供團隊各式創業輔導、媒合機會等資源，加速事業發展。桃園市社會局長鄭貴華說，桃園市新住民人口已達6萬3000餘人，新住民培力中心將運用空間及各式資源提供協助，9月率先開設飲料調製班、糕點烘培班及時尚美髮班有102位新住民參與，未來還有專業顧問團隊諮詢輔導、跨文化主題課程、就業創業講座及工作坊以及學習成果輔導成效追蹤等。

市長鄭文燦說，桃園設計庫結合包括在地設計學院育成更多設計團隊，從工業設計、多媒體設計、商業設計與文創設計都是推動的方向，而新住民培力中心協助微型創業，設有烘焙教室、電腦教室等，希望新住民在桃園落地生根，都能過得更好。