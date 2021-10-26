投信法人表示，美國縮減購債但不急於升息，整體復甦態勢不變，加上現階段流動性無虞，大環境仍有利於風險資產，雖然受到Delta病毒干擾而震盪，在需求旺盛下，美國就業人數持續回升，但仍持續往改善的方向不變，支撐消費力道高檔不墜。惟在整體環境不確定性仍存在，市場波動無法避免，因此投資人應拉高風險意識，配置方向股優於債可望持續，建議布局跨國組合平衡基金，分散投資風險，降低投資組合波動度。

針對第四季投資市場，華南永昌投信觀察，全球主要機構預測今年全球經濟成長率，受去年基期影響而明顯攀升；明年因為低基期因素消失而逐漸回歸相對正常水準，但仍高於長期平均。全球金融海嘯之後，全球正在進行加速去全球化與供應鏈重組，可能是扭轉全球長期物價走低的關鍵；但人口老化、勞動力短缺、科技進步等長期因素仍是制約物價大幅攀升的力量。

華南永昌投信分析，在本季資產配置上，建議投資人以RICH策略來因應，RICH分別代表實質資產(Real assets)；收益機會(Income opportunity)；掌握趨勢(Current trend)；高息資產(High dividend plus)等四個面向著手，如永昌基金、全球物聯網精選基金、實質豐收組合基金、Shiller US CAPE ETF組合基金，以掌握產業趨勢、追求穩健報酬與平衡波動達到攻守兼備之投資效益。

華南永昌投信投資研究團隊表示，在歐美方面持續看好經濟復甦持續，最重要的因子仍是勞動市場的回溫持續性，但是隨著疫苗滲透率提升，美國仍會儘速回歸正常，非農就業人口可在半年內回復至疫情前水準仍可以期待。一旦非農就業加速成長，由於全球需求仍高檔或者遞延，後續各項產出經濟數據可望維持高檔與溫熱。而歐股基本面優，受惠於經濟及企業獲利成長動能，整體狀況與美國市場類似，經濟復甦受惠股為優先。

從匯率角度來看台股，新台幣走強，有利台股資金行情。短線資金面疑慮排除，看好企業獲利向上的趨勢，包括半導體上游相關、ABF、汽車電子、傳產原物料等此類題材較佳布局方向。在此大方向下，預計貨幣寬鬆的流動性環境不變，將繼續支撐股市行情，中長期投資潛力亦值得期待，如永昌基金。

其次從收益的角度來看，全球處於微利時代，瞄準抗通膨兼顧收息與資本利得的實質資產及高息資產，中長期具成長潛力的優質標的，滿足投資人追求穩健獲利及每月配息收益入袋的雙重目標，在投資的領域上面可以作為配置裡面的一環，現階段可藉由股債兼具的平衡型基金來降低資產的波動度，建議納入跨國組合基金當作核心配置，如實質豐收組合基金、Shiller US CAPE ETF組合基金。

另外，預計縮減量化寬鬆後的升息幅度亦將有限，較低的市場利率長期而言對偏成長題材的科技股相對有利，配置上可留意物聯網趨勢的概念題材將有助提升資產收益，例如，汽車智能化與電動化、網路安全公司等。如全球物聯網精選基金。

但提醒的是，市場前景雖樂觀，但仍有風險因子，包括疫情變化、通膨等。華南永昌投信建議，投資人應多元平衡布局，在參與多頭行情的同時，也要做好有效管理的下檔風險，以降低金融市場可能帶來波動。