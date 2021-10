外交部長吳釗燮應斯洛伐克智庫「全球安全論壇」(GLOBSEC)邀請,在其舉辦的台灣論壇(Taiwan Forum)上發表專題演說。吳釗燮指出,我國民主發展與中東歐國家脫離威權有相似的歷史背景,台斯兩國一致堅持自由、法治與人權共享價值,因此呼籲理念相近夥伴在現有良好基礎下,加強在貿易、投資及產業連結等各層面的合作,共同在疫後經濟復甦上彼此輔助,共創繁榮。

吳釗燮說,我國企業已陸續在智能機械、綠能產業等領域尋求與斯洛伐克企業合作;我國中東歐三國經貿投資考察團赴斯洛伐克、捷克及立陶宛開拓商機即是最好的例證。

吳釗燮表示,在台灣疫情嚴峻時刻,斯洛伐克、捷克、立陶宛、波蘭、美國及日本紛紛捐贈疫苗,充分展現民主夥伴的良善循環。他特別感謝斯洛伐克國會外交委員會今年稍早曾通過支持台灣參與世界衛生大會(WHA)的決議,意義重大。台斯兩國關係必將在現有友好基礎上持續深化多領域合作,例如斯洛伐克11月將參與合辦GCTF對抗假訊息的討論,未來雙方也規劃加強教育及關鍵產業的合作。

外交部指出,本次台灣論壇討論主題為「疫後之韌性與全球經濟合作」(Resilience and Global Economic Cooperation after the Pandemic),並以疫後世界韌性及如何復甦經濟進行兩場研討會,與談人包括斯洛伐克外交部次長Ingrid Brockova、前捷克斯洛伐克聯邦斯洛伐克外長Pavol Demes等重要歐洲政要與會;我國經濟部國際貿易局局長江文若也將在線上參與第二場疫後經濟復甦論壇,增進我國與中東歐國家在供應鏈重組上的合作交流。

外交部表示,「全球安全論壇」(GLOBSEC)是中東歐最著名的智庫之一,這也是吳部長於108年6月赴丹麥出席「哥本哈根民主高峰會」後,再次以外交部長身分訪問歐洲發表專題演講。