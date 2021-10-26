高雄國際食品展將於10月28至31日在高雄展覽館—南館舉行，高市府海洋局邀集2家在地區漁會與16家優質水產業者籌組「高雄海味專區」參展，歡迎民眾持振興券、農遊券到海味專區消費，買愈多賺愈多。

為吸引買氣，海洋局推出消費酬賓活動，民眾購物滿500元賺100元高雄券，滿888元賺200元（高雄券、海味券各100元），滿1680元賺800元（高雄券200元＋海味券600元），歡迎民眾把最新鮮的海味產品帶回家。

海洋局長張漢雄表示，在中央流行疫情指揮中心與各地方政府合作努力下，使得國內疫情獲得有效控制，國人已逐漸恢復出外購物消費習慣，尤其在振興五倍券與八大加碼券強力發送下，帶動國內消費爆發式成長，特別是抽到農遊券的國人，來高雄食品展海味專區消費，現賺高雄券。

張漢雄指出，今年「高雄海味專區」展區總計56個攤位，為全館最大展區，邀集高市18家優質水產業者-永安區漁會、梓官區漁會、順億超低溫、得意中華、宏裕行等共同籌組「高雄海味專區」，並結合台灣水產工業同業公會籌組的「台灣水產公會專區」，廠商陣容實力堅強，參展水產品種類包羅萬象，絕對接地氣。