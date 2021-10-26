Delta成為主宰全球新冠疫情的變異株，俄羅斯病毒研究所「維克多研究所」（Vector Institute）昨（25）日公布Delta在顯微鏡下的真實樣貌。

Here is what the Delta variant of the coronavirus looks like under an electron microscope.



The snaps were released by Russia’s Vector Science Centre the first ever photographs to be published of the Covid-19 variant pic.twitter.com/30rZFuijZO — TRT World (@trtworld) October 25 2021

綜合俄羅斯衛星通訊社、巴基斯坦網路媒體「Urdupoint」報導，維克多研究所昨日首度公開Delta變異株在電子顯微鏡下的廬山真面目，畫面顯示，一圈一圈圓形病毒外圍繞了一圈突起。

這些Delta病毒並非科學家從人體身上擷取的病毒，而是在非洲綠猴的腎臟上皮細胞上人工培養而成，科學家再對細胞組織進行染色，並且透過電子顯微鏡拍攝下Delta的真實樣貌。

「B.1.617」最初於2020年10月於印度發現，世界衛生組織（WHO）為了避免地方被汙名化，於5月底宣布用一系列希臘字母稱呼高關注及須留意變異病毒，「B.1.617」從此被稱為Delta。

Delta因傳播力強而受到全球警戒，流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）9月底表示，Delta目前已經是主宰全球的新冠變異株，187國通報病例，全球已進行病毒定序的案例中，高達99%都是Delta，最初流行於英國的Alpha及Beta、Gamma等變異株已佔不到1%。