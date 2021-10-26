Delta成為主宰全球新冠疫情的變異株，俄羅斯病毒研究所「維克多研究所」（Vector Institute）昨（25）日公布Delta在顯微鏡下的真實樣貌。
綜合俄羅斯衛星通訊社、巴基斯坦網路媒體「Urdupoint」報導，維克多研究所昨日首度公開Delta變異株在電子顯微鏡下的廬山真面目，畫面顯示，一圈一圈圓形病毒外圍繞了一圈突起。
這些Delta病毒並非科學家從人體身上擷取的病毒，而是在非洲綠猴的腎臟上皮細胞上人工培養而成，科學家再對細胞組織進行染色，並且透過電子顯微鏡拍攝下Delta的真實樣貌。
「B.1.617」最初於2020年10月於印度發現，世界衛生組織（WHO）為了避免地方被汙名化，於5月底宣布用一系列希臘字母稱呼高關注及須留意變異病毒，「B.1.617」從此被稱為Delta。
Delta因傳播力強而受到全球警戒，流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）9月底表示，Delta目前已經是主宰全球的新冠變異株，187國通報病例，全球已進行病毒定序的案例中，高達99%都是Delta，最初流行於英國的Alpha及Beta、Gamma等變異株已佔不到1%。
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