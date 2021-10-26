南投縣旭光高中「自造教育及科技中心」，服務區包括草屯鎮、中寮鄉及國姓鄉共39所國中小學；縣府教育處督學陳敏惠表示，旭光科技中心啟用，代表科技教育新里程碑，將為國家培養新世代的科技人才。

旭光科技中心主要任務為教材研發、辦理教師研習、學生營隊、到校支援課程及硬體設備借用等，成立兩年多來，辦理各項研習或體驗活動150場以上，今年4月代表南投縣參加全國資訊科技創意實作競實，榮獲全國銅牌獎，也曾榮獲WRO國際奧林匹亞機器人大賽南投縣校際盃冠軍，及全國總決賽佳作成績。

旭光高中校長何光明說，科技中心籌備兩年，由於疫情影響揭牌日期兩度延宕，如今終於順利啟用，感謝縣府對旭光高中在軟硬體設備、人才培育、課程規畫等各方面的協助與支持，希望科技中心推動的機電整合系統、軟體程式應用、工藝技術等多元豐富現代化科技，能夠與鄰近學校在科技資源方面合作共享，提升學生整體科技素養與才能。

旭光自造教育及科技中心，位於行政大樓3樓，設置雷射切割實驗室、機電整合實驗室、數位自造實驗室、虛擬攝影棚等專用空間，加上學校原有的生活科技專科教室，及自然科實驗室，讓空間與設備使用達到最大化。

科技中心發展的課程主軸為「機電整合機器人」，結合「IoT物聯網」與「智慧機器人」兩大新興科技，透過不同類型的機器人，運用各項機構、結構、感測器整合及程式邏輯設計，應用於教學，展現創客教育的整合能力。