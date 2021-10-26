T1職業籃球聯盟今年11月27日元年球季開打，台南台鋼獵鷹籃球隊近日公布陣容，包括府城子弟兵龍弘元、張家榮、劉俊霆、高國強、黃宗翰等好手，洋將則有上季和富邦勇士約滿的賈西亞（Chuck Garcia Jr.），未來還會再加入3位本土即戰力、1位外援，要打出讓台南鄉親驕傲的好球。

台南台鋼獵鷹今天（26日）下午和運動品牌PUMA簽約合作，台鋼獵鷹成為PUMA贊助的首支台灣職業球隊，台鋼獵鷹總經理錢韋成表示，很期待新組織的職業籃球隊帶起新的體壇熱血風潮，PUMA總經理於保羅則說，期待未來有更多精彩合作火花，也預祝台南台鋼獵鷹在新賽季奪下亮眼成績。

錢韋成補充，球隊還需要時間學習，目前的陣容之外，預計還會有1位外援和3個本土即戰力加入，「這位外援暫無法透露是誰，但可以告訴大家不是來自菲律賓，等確定之後會再公佈好消息，至於球隊主場，目前也還在討論中。」

至於已經確定加入的洋將賈西亞，今天下午也隨隊出席，表示很感謝台南台鋼獵鷹給他機會繼續在台灣打球，他也歡迎球迷到球場現場看看他和球隊的表現，台鋼獵鷹隊長龍弘元是台南人，兩人也是繼在SBL台灣銀行籃球隊之後再續隊友情，龍弘元笑說，「我們很像久沒見面的老友，我也有跟賈西亞說台南是我家鄉，會好好跟他推薦美食，首先就是帶他嚐嚐臭豆腐。」