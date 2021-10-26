「金馬X司法影展」26日舉辦開幕記者會，《該死的阿修羅》導演樓一安率領莫子儀、張詩盈及王渝萱出席，導演樓一安表示自己是受到資深記者胡慕情的隨機殺人案系列報導獲得靈感，希望這部片能帶大家看見這些人最原初的樣貌。莫子儀這次演出記者一角，以精湛演技詮釋這位身兼旁觀者、受害者，甚至可能加害者的複雜角色。在劇中飾演母女的張詩盈和王渝萱，2人彼此相愛又互相傷害的糾結情感中爆發驚人火花，王渝萱更以該片入圍本屆金馬獎女配角。

該片描述角色一念之間的憤怒而導致事件不可控的發展，莫子儀說自己平常脾氣算好，但在工作上就會比較嚴肅認真，感謝身旁多次合作的樓一安滿能容忍彼此的脾氣，但討論到很細節的地方還是會起一些小爭執，樓一安也趁機虧：「他就是很機巴啊！台詞他就決定要怎麼怎麼講，那就自己決定啊！」莫子儀接著表示自己可能屬於比較悲觀的類型，像是發生車禍時可能會思考「如果我今天不在這個世界上，就不會發生這件事了。」認為自己是造成悲劇的元素之一，不太會去怪別人，「不能用這個事件的情緒去斷定這個人」。

而這次為飾演社會記者，他在事前跟很多資深記者深談，聊到台灣真實發生過的案件和採訪加害者和被害者的角度等，也對這份職業大大改觀，「你可以寫出來的東西跟你真正能寫出來的東西是不一樣的。」常會遇到身不由己的狀態，有可能寫了之後會從此消失在這個業界，還聽到記者有時還會成為「代罪羔羊」，記者屬名為了替報社扛下責任。直呼「非常佩服記者這個職業」，更不忘當場對今天在場媒體說聲「辛苦大家了」。

導演樓一安分享該片劇本一直改，總共有14個版本，且原本沒有王渝萱飾演的這個壞女孩角色，結果加入該角色後，就入圍了最佳女配角獎。王渝萱被問到獲提名的心情如何時，她直呼「隨緣」，但也坦言「怎麼可能不想拿」，並表示入圍就是很大的肯定，「跟其他入圍者一起，就很感激了，對我來說我已經贏了，我贏我自己。」也趕緊摸摸現場2位得主莫子儀及張詩盈的手，沾沾喜氣。