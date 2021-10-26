台灣民意基金會提供

根據台灣民意基金會民調顯示，「您是否同意核四啟封商轉發電？」這項公投如果明天舉行，您會投同意票或不同意票？」結果發現46.7％投同意票，41.7％投不同意票，3.7％尚未決定，1.3％不投票，6.6％不知道、拒答。（取自台灣民意基金會網站）

台灣民意基金會今天公布最新民調，指年底登場的四項公投案都是由贊成方多於反對方，篤定全數過關。基金會董事長游盈隆表示，蔡英文政府屆時將面臨重大災難性的政治衝擊，宛如「彗星撞地球」一樣。對此，國民黨台北市議員羅智強回應，「去撞民進黨就好」。

根據台灣民意基金會今天公布的四大公投案最新民調，在「反萊豬公投部分，如果明天投票，有68.1％傾向投同意票，25.7％傾向投不同意票；在「珍愛藻礁公投方面，有47.7％傾向投同意票，29.6％傾向投不同意票；在公投綁大選公投案方面，57.4％傾向投同意票，34.2％傾向投不同意票；在「重啟核四公投案，有46.7％投同意票，41.7％投不同意票。

四大公投中，反萊豬、護藻礁、公投綁大選公投案民調，同意的比率都獲壓倒性勝利；重啟核四公投也形勢逆轉，反敗為勝，同意票由落後轉為領先5個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆形容這次民調結果，民進黨的危機像巨大的惡夢、天大壞消息、難吞的苦果；蔡政府將面臨「彗星撞地球」般的重大災難性政治衝擊。

羅智強則在臉書指出，民進黨逼民眾吃萊豬、毀萬年澡礁，把公投關入鐵籠，背叛以核養綠民意。四大公投，就是算總帳的時候！ 不過，羅智強強調，雖然民調全勝，票沒投出來前，仍不可鬆懈。而對游盈隆「彗星撞地球」的形容，羅智強表示，「去撞民進黨就好」。