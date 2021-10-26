1名家長在網路上爆料，他就讀小學6年級的女兒遭到班上男同學傳訊息要求她拍下體私密照給對方看，對方還說會給1000元、看完就刪掉，遭到女兒斷然拒絕，女兒還回覆剛才回訊息的是她媽媽，對方才不再說話；事後該家長決定報警，目前全案已由警方、校方介入調查。

1名家長在臉書「爆怨2公社」曝光1段他的女兒與班上男同學的聊天訊息，男同學先是問他女兒「妳有看過A片嗎」，女兒回應沒有，男同學接著竟說「我想看你下面」遭他的女兒拒絕後，男同學說「拜託，我給你錢，我給你1000，看完刪掉」，他的女兒則一再拒絕。

女兒拒絕對方要求後，還回覆剛才回訊息的是她媽媽，對方才不再說話；事後該家長決定報警，目前全案已由警方、校方介入調查。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該名家長在PO文中指出，他的女兒最後對男同學說剛才傳訊息是她的媽媽，男同學才不再回應，當晚女兒將訊息曝光後，他隨即報警處理，而男同學到案時還一直不願承認，直到看到對話截圖才坦承，而男同學的家長還一副「沒什麼大不了」；據悉全案警方、校方已介入調查。

其他網友留言說，「就交給警方處理一定要給他警剃，不然下次還會有受害者，也要說你女兒很聰明」、「欺負我小孩，我會去學校，當全班同學面前公開所有處理事情」、「要求學校開性平會，這是非常嚴重的性騷擾，父母沒辦法教，讓法律來教」、「支持提告，因為如果姑息了，孩子再大一些也會做類似事情」。