2021台北國際藝術博覽會（ART TAIPEI）落幕，今年的入場票券銷售總計成長65％，且許多展品快速售出，台北藝博歸納分析與近2年受到全球疫情衝擊，人流金流都留在台灣有關，而今年尤其明顯可見新興藏家入場，也首次在ART TAIPEI售出NFT。

台北藝博主辦方畫廊協會指出，由於疫情影響，許多畫廊減少了國際參展機會，因此在此次展品選擇上優於以往，藝術家也不乏因自主隔離，而有更多時間創作出好作品。同時，隨著隨著社群媒體的普及，越來越多藝術愛好者透過YouTube、instagram接觸藝術作品和藝術家。

畫廊協會也觀察到近年新興藏家入場趨勢，隨著新興藏家年齡層下修，收藏策略也有轉型，新興藏家往往透過各種社群媒體提前鎖定心儀的作品，並在開展的第一天就入場購藏作品。依據ART TAIPEI 2021的大會統計，在70個有效資料中，有28家畫廊表示接觸到超過50％的新藏家，今年展會所溢增的人次，分析也與新興藏家所帶動的風氣有關。

新興藏家也更關注於區塊鏠，今年ART TAIPEI與EchoX合作的虛擬展場，便售出了朝代畫廊所代理的藝術家林餘慶＆魏杏諭的《搞笑演員》。索卡藝術中心推出與方文山合作的NFT實體作品《龐克貓史汀》也在展會中銷售一空。

朝代畫廊總監劉旭圃表示，會選擇餘慶＆杏諭的作品來參與這次計劃，是因為藝術家畫作裡的主要角色「烏拉拉」就像是他們的化身，「像是導遊般引領觀者在奇幻異世界裡冒險，這點與以Avatar探索元宇宙的過程很類似。」同時，他也表示此次接觸到的一名年輕NFT藏家也分享，自己是第一次參觀藝術博覽會，帶給他很大的視覺感官衝擊。面對新興藏家入場，畫廊業者也在策略上規畫更多名人、潮牌和創新作品。