台北市長柯文哲日前炮轟蔡英文總統的「4個堅持」是廢話，身為柯心腹、網軍頭的悠遊卡公司總經理邱昱凱，上周也打趣指出悠遊卡有4個堅持。國民黨台北市議員張斯綱26日詢問卡公司陳亭如4個堅持是什麼，但陳遲遲講不出來，遭張反批，卡公司成績不佳，總經理卻耍嘴皮子，說有4堅持卻沒講全，根本是硬講，對營運沒幫助。

台北市議員王世堅上周於市議會交通部門質詢邱昱凱，批評悠遊卡成績落後一卡通許多，主因是卡公司用錯高層。邱回覆，最近很流行4個堅持，悠遊卡公司也有4個堅持，第一是不會因快速擴張引進外國資本，永遠堅持本土資本，第二是全時段、地點服務，無論環南市場、農產公司、半夜或清晨，同仁都願意去幫忙，第三、第四個他有想到但做不到，就不要廢話。

張斯綱今日質詢時點名卡公司董事長陳亭如上台，開頭先批邱所說的2個堅持「很特別」，首先，倘若公司條件夠好，和國外有合作機會，無非是擴張版圖、提升經營的良方，堅持本土資本恐淪為畫地自限的桎梏；第二，邱聲稱會全時段、地點服務，更是廢話，無須再談。

張斯綱隨後詢問陳亭如，是否知道後2個堅持是什麼，陳回覆，她沒和邱昱凱確定，但公司對於服務上的堅持是肯定的。張再追問「那妳認為是什麼」，陳則說，她覺得應該是「有攻有守」、「內外兼顧」，並說邱應該當下沒機會說，或是認為最後2項還應提升，因此沒講。

「既然想不到是什麼，那何必講4個？」張斯綱批評，陳亭如平時對邱關愛有加，但大公司總經理應該拿出樣子來，出來的承諾就要做得到，做不到也不要耍嘴皮，這是基本態度，並議員們對卡公司的態度有很多意見，給議員的說帖也毫無重點，沒把議會監督放心上。

張斯綱直言，大家並不是想看陳、邱2人出糗，是希望公司可以越來越好，他也要陳向邱轉告「無聊的話少講」，沒有4個堅持就不必講，對營運沒幫助。陳則表示，謝謝議員指教，若有說明不清楚的地方會改進。