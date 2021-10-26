元宇宙題材發酵，讓積極發展虛擬實境（VR）業務的宏達電近期股價長紅，即使今（26日）被列為處置股，需要每5分鐘搓合一次，宏達電仍強勢衝上漲停，引起網友們熱議，不少人想到當年宏達電曾站上千元的榮景，甚至開玩笑表示，台股能否重返萬八要看宏達電表現，「大哥回來了」、「1300T有救了。」

在美國科技巨頭臉書、輝達（Nvidia）等大廠登高一呼下，元宇宙題材成為近期討論焦點，他們所期待的「元宇宙」主要結合虛擬實境與網際網路技術，打造一個網路世界，用戶可以在上面以3D化身進行遊戲、社交與會議等各種活動，彷彿是一個全新的世界觀，讓不少科技巨頭、分析師與市場人士認為是虛擬實境與網路世界的未來。

在此背景下，致力於發展虛擬實境技術的宏達電股價開始上漲，14日開始的9個交易日，股價上漲超過7成，從34.05元暴漲至今（26日）收盤價的58.3元，即使今（26日）被列為處置股，每5分鐘搓合一次，宏達電股價仍飆漲停，引起PTT網友們熱議。

網友紛紛留言表示，「衝萬八看宏達電惹」、「回到萬八看紅茶（宏達電）」、「1300T大哥有救了」、「1300重返榮耀，一堆1300T的可以解套了」、「年底1300準備解套」、「1300的一半也有650」、「上看1300」、「1300苦等多年終於迎來解套」、「這次準備上13000」、「回到1300指日可待。」

儘管如此，還是有人擔心宏達電財報不佳，只是賣理想，「王雪紅本人就是最大的利空XDD」、「養套殺，越養越大隻，殺掉賺死，難怪每年賠錢不會怕」、「財報越爛越噴，快笑死」、「只要有夢，股價就能飛」、「我已經看到未來的冤魂聚集地了」、「賭場不用講理由，氣氛作起來就好。」

宏達電日前公布9月營收為6.01億元，年增26%，稅後虧損2.59億元，每股虧損0.32元，而宏達電累計今年前9個月營收為38.65億元年減8.1%，上半年每股虧損1.92元。