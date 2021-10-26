「彰化風場航道」及其航行指南26日正式實施，為維護彰化離岸風場海域的航行安全，並提供離岸風電產業優質安全的經營環境，航港局籲請航商、從事離岸風電與海事工程業者及漁民朋友，航經彰化風場航道，務必依照規定向航港局離岸風場航道船舶交通服務(VTS)中心進行預報與報到，全程保持AIS開啟及維持通訊頻道暢通，並依航道航行，以保障航行安全。

航港局表示，彰化外海為進出我國西部國際商港船舶的必經要道，亦為國際間船舶往來東北亞與東南亞頻繁通過的海域，每年約有3萬艘次船舶通過，為保障船舶通過該海域的航行安全，全長22浬、寬9浬的彰化風場航道採分道航行規劃，南、北兩向航行空間各2浬，中間1浬寬的分隔區，東、西兩側各有2.5浬與1.5浬的緩衝區。

航港局說，依本指南規定，進入航道船舶須於8小時前先行向彰化VTS中心預報，並於抵達報到位置時向彰化VTS報到後，方得進入航道航行，而進入航道或鄰近海域活動的船舶，務必開啟船舶自動識別系統(AIS)，並保持通訊頻道暢通，以完整掌握該海域船舶動態，並因應各類意外事件。另彰化風場航道資訊已由內政部更新電子海圖，並向國際發布，同時已透過航船布告請海軍大氣海洋局於紙本海圖加註，且英國海測局(UKHO)亦已出版該航道相關圖資，請航經該處船舶應儘速更新電子海圖、擬訂妥適航行計畫，相關航行規範訊息均已置放於航港局官網「離岸風電專區」。

目前航港局已由彰化VTS每日記錄未遵守航行指南規範航行的船舶資料，除於發現違規船舶當下，立即呼叫船舶導正違規態樣外，針對規勸不聽的船舶，將依「航路標識條例」相關規定，課處最高新臺幣五十萬元罰鍰，另航港局將對違規船舶加強港口國檢查(PSC)及船旗國檢查(FSC)；航港局重申，風場航道劃設及航行指南規範是保障所有航行彰化海域船舶的安全，減少海上人命損傷的風險，今日起將會同海巡署、漁業署等相關機關，加強航道交通管理與執法，以營造更安全有序的航行環境。