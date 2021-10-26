嘉義市「博愛安居」社會住宅用地圖示。（嘉義市政府提供）

國防部管理的這塊公有地被列入嘉義市東區社會住宅用地優選之一。（廖素慧攝）

嘉義市政府配合中央將興建500戶社會住宅，西區有2案，東區有6處基地評估，其中西區的「友忠好室」已由中央以7.07億元發包，市府工務處表示，「友忠好室」初步規畫有140戶，預計2025年完工，推估最快明年下半年可望動工。

嘉義市政府配合內政部住都中心將興建500戶社會住宅，西區有「友忠好室」140戶、「博愛安居」205戶，這2案的基地都鄰近嘉義火車站及嘉義轉運站，生活機能佳；東區有6處基地評估，由國防部管理位於芳安路與吳鳳南路口附近的公有地是優選之一。

嘉義市政府工務處長蘇文崎指出，「友忠好室」社會住宅日前已由中央以「統包工程」決標發包，預算7億700萬元，基地面積2738平方公尺（約828坪），得標廠商負責建築設計及施工，設計案須經住都中心審查通過，推估最快明年下半年可望動工。

蘇文崎指出，4月間黃敏惠市長率隊，與王美惠立委拜會內政部後，為符合地方需求，決定原定單人套房、二房、三房房型的戶數比例從原先的6︰3︰1調整為4：4：2，「友忠好室」案房型會依4：4：2比例設計。

蘇文崎表示，「博愛安居」案投標廠商未通過評委第2階段的審查，以致沒有得標，將由住都中心重新辦理招標。

後驛里長陳其生指出，嘉義市鐵路高架化工程能促進嘉義市都市脫胎換骨式的發展，地方也很期待，但後驛里至少有50戶將面臨拆遷，這裡的住戶大多是台糖或公有地承租戶，他們希望將來社會住宅興建後能優先租住。

市府工務處表示，社會住宅租用的對象、模式等作業規畫由住都中心統籌處理，鐵高工程受影響住戶的訴求，將由市府相關單位協助向中央反映。