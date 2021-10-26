高市鳳山區誠智里灣頭南巷1塊1.28公頃國有地，因地主國有財產署未與地方溝通，逕行標租給光電業者設置太陽能發電站，當地居民憂心影響健康，今（26）日發起抗議，圍堵出入口不讓光電業者入場施工，雙方險些爆發衝突，所幸轄區員警到場戒備，維持秩序。

其實，國民黨高雄市議員李雅靜、誠智里里長黃桂花10月初就曾率領誠智里居民到市議會陳情，籲請市長陳其邁聽取民意，並要求國產署立即與光電業者解約，業者立即停工退場，不料時至今日，業者仍持續施工。

高市議員李雅靜到場協調。（李雅靜提供）

今日誠智里民集結在該工地，堵住出入口，雙方險爆發衝突。李雅靜也趕赴現場安撫、協調，經她協調決議將在28日上午召開現場座談會，邀請高雄市政府經發局、水利局等相關局處、國產署、光電業者等參與，傾聽當地居民的聲音。

雙方險些爆發衝突，所幸轄區員警到場戒備，維持秩序。（李雅靜提供）

李雅靜表示，高市府接獲陳情至今毫無積極作為，光電業者不甩當地居民的意見，強行施工趕進度，破壞原有良好的生活環境，日前更因疑似施工震動造成民眾房屋牆壁龜裂，居民不滿情緒積壓已久瞬間爆發；她疾呼，高市政尊重民意，盡速與國產署協調無償撥用該筆土地，建設符合公眾利益使用的設施。