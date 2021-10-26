新北市長侯友宜力推智慧城市，新北市議會民進黨團卻指出，新北市最大「我的新北市」App平台看似功能多，實際會員申請繁瑣，點進去只是連到官網，還不能行動支付，對比北市「人家已經上太空了、我們還在殺豬公」。新北研考會表示，目前重點發展5G基礎建設，App明年會大整合。

新北市議員鄭宇恩說，「我的新北市」入口總計30個功能，未妥善分類令人眼花，大部分功能只有直接連結市府官網，應參考其他縣市結合支付功能、整合介面來推動新北卡。

鍾宏仁也說，市府強調自己的App很棒，實際上民眾使用體驗不佳，市府官員要親自使用，就可以知道這些軟體好不好用。

民進黨團總召黃俊哲說，別人已經上太空，新北市府還在殺豬公，希望新北市研考會可以跟上時代，把新東西告訴市長。

研考會主委林豐裕表示，我的新北市在GooglePlay商店評比4.3顆星，是六都第一，明年App會做大整合，參考六都優點，包括行動支付都有規劃，便利性、安全效力要取捨，愈越方便愈不安全。侯友宜說，科技持續進步，確實要不斷改變，新北虛心接受願意做更好。