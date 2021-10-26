台灣玉山科技協會舉辦20 周年慶祝大會，政壇大咖紛紛陸續出席，26日下午4時許，由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕3人同台參加，進行「專題論壇五：打造智慧城市的競爭力」，盧秀燕打趣地說「我坐在2個未來總統候選人中間，就是來當潤滑劑」，引眾人笑成一片。

會中，柯文哲談及北市學校裝冷氣，並在疫情期間強迫大家線上學習，對於線上開會做了許多努力，打造北市e化城市。