與柯文哲、鄭文燦同台 盧秀燕笑稱：坐在2個未來總統候選人中間 17:392021/10/26 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（左二起）、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦3人同台。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣玉山科技協會舉辦20 周年慶祝大會，政壇大咖紛紛陸續出席，26日下午4時許，由台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕3人同台參加，進行「專題論壇五：打造智慧城市的競爭力」，盧秀燕打趣地說「我坐在2個未來總統候選人中間，就是來當潤滑劑」，引眾人笑成一片。 會中，柯文哲談及北市學校裝冷氣，並在疫情期間強迫大家線上學習，對於線上開會做了許多努力，打造北市e化城市。 民團宣布啟動 下鄉行腳1個月宣講 秋鬥主軸 反獨裁護民主拚公投 施明德給他當黨祕書長 盧修一驚天一跪助他當選縣長 施妻直言 蘇貞昌備受政治犯提拔 #盧秀燕 #北市 #柯文哲 #2個 #未來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 轟柯文哲用政治手段阻擋基捷 綠議員嗆：你才是騙局！ 16:392021/10/26 政治 王國材酸柯文哲健忘 北市秀會議記錄反嗆︰勇於承擔很難？ 15:332021/10/26 政治 敬老演唱會花蓮開唱 800爺奶樂開懷 04:102021/10/26 地方新聞 桃園設計庫X桃園新住民培力中心開幕提供專業培訓 17:112021/10/26 寶島 民眾黨支持度彎道超車國民黨 江啟臣淡定、柯P喊唉唷 13:122021/10/26 政治 柯P新社宅又出包 陽台門無法拉開、鞋櫃放男鞋關不起來 12:522021/10/26 生活 悠遊卡總座跟風講4堅持 內容連老闆也不知 藍議員批：根本是耍嘴皮子 17:252021/10/26 政治 基隆捷運爭議延燒 蔡壁如痛批：民進黨選舉騙術 11:392021/10/26 政治 中市府監控用藥安全 查獲1件牛肉萊劑超標開罰12萬 15:392021/10/26 生活 解除5大本土危機 「拆彈專家」王必勝陷緋聞爭議 09:362021/10/26 生活 路口慢看停！響應交通安全月 台中市長盧秀燕化身小學生宣導道安 14:002021/10/26 政治 政治熱門新聞 贊成罷免林昶佐嗎？ 在地街頭民調結果曝光 - 政治 看完一份民調 郭正亮：林昶佐喊這4字意義不大了 - 政治 贊不贊成罷免林昶佐？ 蔣萬安回應了 宅神聽到吐一句 - 政治 陳柏惟被罷免後 施正鋒脫口一句重話轟民進黨 - 政治 刪Q後工程師想起1年前「這件事」：蔡英文最讓人反胃 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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