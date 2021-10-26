甘肅省25日新增本土新冠肺炎確診6例，均在蘭州市，其中5例是在第二輪核酸檢測中發現。甘肅本輪疫情八天累積本土確診51例；蘭州占39例。目前蘭州市啟動第三輪大規模核酸檢測，當局公告對不參加本輪核酸檢測者，健康碼將一律標記為黃碼，並承擔相應責任。今起各機關、企業採居家辦公，小區均實行封閉管理，除必要情況外，嚴格控制居民進出。

甘肅省新聞辦今於疫情記者會發布，截至10月25日止，蘭州市主城區第二輪核酸檢測已採樣286.56萬人，檢測結果出爐223.44萬人。26日、27兩日主城區啓動第三輪大規模核酸檢測。通知要求居民外出時，按照街道社區的安排，統一跟隨樓院長前往採集點，做到「整樓帶出、整樓帶回」。並提醒不參加本輪全員核酸檢測的居民，甘肅健康碼將一律標記為黃碼。

蘭州市副市長楊德智表示，將對社區管理、防疫一線工作力量，小區及「三不管樓院」人員，困難群體等進行疫情防控宣傳引導，並對主要用品市場需求科學分析，確保供應充足，對零售藥店、商業超市、市場等經營主體的商品價格實施「拉網式」監督檢查。

楊德智說，下一步蘭州將繼續組織2.39萬名機關幹部、5.8萬名黨員、3854個黨員先鋒隊、突擊隊和志願服務隊下沈社區、集結一線，在疫情防控中發揮聚合各方、協同聯動、快速反應的作用。