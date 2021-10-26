基隆豎梯預計年底完工，目前規畫農曆年後啟用。（陳彩玲攝）

基隆市政府推動「山海城串聯再造計畫」，於義二路及信四路交叉口，興建立體豎道與高架人行棧橋連結主普壇廣場，預計年底完工，觀銷處為讓民眾一同見證，舉辦命名票選活動，參加者可抽限定版「豎梯造型微積木」。市長林右昌表示，目前規畫農曆年後啟用。

林右昌說，基隆豎梯不僅是基隆市的新地標，更是台灣國門的新地標，希望市民一起參與命名活動，相信這也是市府與市民溝通對話的過程，他提及，「希望之丘」就是希望帶給這個城市及台灣新的希望，觀銷處這次製作的限量禮物非常精緻，也讓人愛不釋手。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，民眾只要用臉書即可參與投票，有2個命名選項，一是「KEELUNG TOWER」，二是「HOPE TOWER」，票數最高者就是豎梯的新名字，將從中抽出100位幸運兒，可獲得限定版「基隆豎梯造型微積木」。民眾也可投稿命名，市府會評選出10位最有創意者，同樣可擁有造型微積木。

都發處表示，豎梯預計年底前完工並取得使用執照，後續將與東岸郵輪廣場工程、山海城串聯再造二階一期工程，銜接西岸城際轉運站，皆是基隆再生、翻轉的指標工程，能串接市中心區的整體環境，並一次性地提升商業和觀光廊帶的硬體設施和服務水準。

豎梯的設計理念來自橋式起重機，高度約50公尺，搭乘電梯即可至上方空橋。上方棧橋不但可通往中正公園，還可欣賞基隆海景；下方未來規畫有商店、咖啡廳進駐，旅遊機能十分充實。都發處指出，可說是將山、海、城串聯，也讓義二路商圈和中正公園形成觀光長廊歡迎民眾前來搭乘，感受新視野。