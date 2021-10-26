大陸面臨的限電危機，凸顯了其對煤炭的依賴和面對淨零的挑戰。許多受電力短缺影響的省份是重要的工業活動中心，不僅對大陸如此，對世界其他地區也是如此。投信法人表示，造成大陸限電危機的原因，除了短期因素如煤碳進口和能源價格外，長期結構性因素則與2060年要達成零碳排目標有關。

也就是說，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在全球將邁向低碳甚至零碳未來的目標下，具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。

施羅德氣候變化策略產品經理林良軍分析，大陸是一個能源淨進口國，因此也是能源轉型的潛在贏家。大陸目前能源短缺的原因有很多，但一般都可以歸因為大陸對煤炭的嚴重依賴，而其中一半以上的煤炭需要進口。

林良軍說，造成大陸限電危機的原因，也與大陸2060年要達成零碳排目標有關。其實，對抗氣候變化和節能減碳已成為全球趨勢，在投資上，可以預期具有降低碳排技術或產品的企業，將可望受惠氣候變化主題而具有長期成長的潛力。

林良軍認為，從歐盟的「SFDR永續金融法規」和「Fit for 55」氣候減碳計畫，再加上美國總統拜登的電動車新車銷售需達50％的計畫目標，以及1兆美元氣候基礎建設法案等利多，正顯示全球邁向低碳未來和永續經濟的決心，這同時也將對股票市場產生重大影響。

施羅德投信未來持續看好全球氣候變化投資及永續投資趨勢，建議投資多關注永續增長、再生能源、環境資源、能源效率、低碳排放和永續運輸等多元的氣候變化或永續主題。不論短期市場如何震盪波動，擁有市場長線題材的氣候變化投資主題或永續投資產品，仍為投資人可逢低進場加碼的長期投資標的。