宏碁(2353)轉投資的人工智慧醫療公司宏碁智醫（Acer Medical）將於明（27）日以生技醫療類股登錄興櫃戰略新板交易，股票代號6857、認購參考價為每股32元。公司將強化產品線、並進一步拓展國內外市場，預期明年上半年有機會再取得新海外市場醫材許可證。

成立於2018年的宏碁智醫，專注於運用人工智慧（AI）及大數據分析技術，與醫學中心及國際醫療產業進行跨領域合作，設計研發人工智慧輔助診斷軟體和智慧醫療平台端對端產品，進而導入醫療照護場域、推廣到國際市場。

宏碁智醫此次發行普通股1.2萬張、每股面額10元，實收資本額1.2億元，宏碁透過宏碁智聯網投控持股61％。2021年前三季自結營收474.9萬元，稅後虧損1367.6萬元，每股虧損2.16元。

宏碁智醫旗下VeriSee DR（智視康）是全國第一個取得衛福部食藥署（TFDA）核發的人工智慧眼科醫療器材許可證，協助診斷糖尿病視網膜病變（DR），目前人工智慧輔助判讀結果與眼科專科醫師相似，已高達93％準確度，並能有效縮短檢測時間。

展望後市，宏碁智醫將強化眼睛疾病相關AI產品線、加速非眼疾領域產品線開發，並建立醫產學研合作平台，以醫療診斷軟體結合遠距醫療。同時持續深耕客戶，預計從醫學中心拓展到基層醫療院所，海外布局方面則先鎖定東協市場，再進一步進軍全球。

宏碁智醫總經理許銀雄表示，智視康已成功導入11家醫學中心與數十家各級醫療院所，並陸續取得泰國、印尼及菲律賓3國醫材許可證，成功將產品落地醫療照護場域，並推廣到國際市場，預期明年上半年有機會再取得新的海外市場許可證。