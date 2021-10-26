瑞銀在周二報出近六年來最佳季度獲利表現。全球超級富豪的熱絡交易活動，讓手續費收入暴增23%，提振了該行業績表現。

瑞銀最近四個季度淨利都出現強勁的雙位數成長。與此同時，該瑞士最大銀行也宣布新的數位化計畫，包括為美國頂級富豪提供新的諮詢服務。

瑞銀第三季歸屬股東淨利來到22.79億美元，輕鬆超越23位分析師的下跌24%至15.96億美元的淨利預估。第三季稅前獲利為29億美元，每股盈餘為0.63美元。

財富管理業務飆升43%，其稅前獲利來到15億美元，為有史以來最好成績，其中超級富人的交易收入增加了4%；貸款水準的提高，淨利息收入也增加了15%。

投資銀行業務較為穩健，營收增加1%。股票交易的營收增加3%，來到12.6億美元；但外匯、匯率和信貸部門的營收下降32%，至3.63億美元。

在併購交易量大增的推動下，為交易和上市提供咨詢服務的營收飆升22%，來到7.92億美元。

瑞銀股價在周二早盤交易中上漲1.2%。