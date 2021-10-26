神舟十三號航天員在中國空間站里的打卡合影照

中國神舟13號載送3名太空人進入中國太空站後，為北京的太空外交再次注入強大推力。大陸官方表示，中國太空站將成為深化國際合作平台，歡迎外國太空人進駐。美國的太空專家們認為，中國將其太空項目向其它國家延伸的方式讓美國難以匹敵。

《美國之音》報導，神州13號太空船載3太空人升空後，這艘太空船將在太空停留長達6個月時間。中國太空人在這趟時間最長的太空飛行中，將檢查太空站的所有系統，推進太空站在明年年底前全部完成的目標。與此同時，北京也對外宣布其太空站將成為國際合作平台，歡迎外國太空人參與進駐。

市場分析公司Teal Group的太空研究主任卡塞雷斯（Marco Cáceres）說，「我的感覺是，這對中國是很好的公關」，「你已經看到美中之間開始太空的競爭。」

太空合作是中國極佳的公關渠道，美中之間已開始激烈的太空的競爭。圖為中國神舟13號太空船發射前。（圖／路透）

報導指出，中國1970年發射首顆衛星，2003年將第一個太空人送上太空，成為俄羅斯美國之後把太空人送入太空的第3個國家。美國官員擔心中國會尋求軍事利用太空，因此要求所有的美中太空合作都需要經過國會批准。

專家表示，中國對其他國家的接觸超越了公關範圍，他們為發展中國家建造了高端衛星、分享衛星資料，並提供救災解說工作。中國和巴西1990年代共同研製了遙感衛星，2008年與阿根廷、巴西、加拿大、法國、馬來西亞、巴基斯坦、俄羅斯、烏克蘭和歐洲委員會簽署了太空合作協定。

報導說，中國盟友巴基斯坦從去年起也能使用大陸北斗導航衛星做為軍事用途，中國向日本提供2011年海嘯的遙感資料，也向澳大利亞提供野火損害的衛星照片，其他發展中國家也獲得免費的衛星照片。俄羅斯和中國在9月初步同意開始聯合建造月球研究基地，增加雙方的在太空研究的影響力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院的美國客座高級研究員畢勝戈（Richard Bitzinger）說，中國還向海外出售發射服務。中國願意分享可靠的太空科技，很多合作夥伴可能認為聯合太空利用將是「合理的下一步」。對很多國家來說，在這些領域與中國交往的確不存在政治或戰略的不利因素。

中國邀請其他國家進入其太空站時，中國當然會是領導者。這也展現了中國的領導意願、領導能力和高科技能力。圖為神舟13號太空船與空間站自主對接。（圖／新華社）

此外，陸媒指出，中國已開始一些國家合作挑選並培訓太空人，同時與聯合國外太空事物辦公室合作，邀請成員國在中國太空站開展科學實驗。

夏威夷井上健亞太安全研究中心教授吳翁（Alexander Vuving）說，「中國邀請其他國家進入其太空站時，中國當然會是領導者。這也展現了中國的領導意願、領導能力和高科技能力，以顯示中國能夠與美國、俄羅斯和歐盟等所有最先進的工業國家相匹敵。」

專家表示，美國太空項目在幫助貧困國家方面不像中國那麼積極。中國與其他國家分享太空技術時，美國的不作為可能會有不利的結果。在中國廉價的衛星服務競爭下，美國已失去優勢。即便美方立法限制太空技術與中國的交流，阻止中國參加國際太空站該劃，但現實情況是美國在太空的優勢已遠不如冷戰時期。