屏東縣政府26日在府內舉辦首屆「屏東縣優質紅龍果評鑑」，萬丹鄉果農洪兆濡憑藉過人技術所培育出的優秀果品，贏過縣內其他21位紅龍果種植好手，奪得首屆品質評鑑冠軍，他的紅龍果也以1033公克拿下重量果王，成為本次評鑑最大贏家。

屏東縣長潘孟安說，屏東農民能夠克服前陣子的豪雨惡劣氣候，憑藉優異技術種植出品質優良果品相當不容易，未來縣府會在合適的行銷活動及「屏東好物：防疫屏安箱」訂購平台推廣，讓獲獎紅龍果直攻實體零售及電商通路。

潘孟安表示，屏東縣紅龍果種植面積及產量過去10年顯著成長，去年種植面積達428公頃，產量約1萬920公噸，約佔全國的15％，紅龍果已是屏東縣重點農作物之一，因此縣府今年舉辦縣內首屆紅龍果評鑑，透過評鑑加強縣內農民果品品質及包裝管理的觀念，宣傳屏東紅龍果優質且安全的形象給國內消費者。

縣府農業處指出，這次評鑑除了品質評鑑（含禮盒包裝設計），及果王評比。品質評鑑上，由於今年雨水多，相對蝸牛、螞蟻多，果園更加不好管理。本次參賽果品在雨期之後品質仍佳，值得鼓勵與讚賞。屏東農友的栽種技術更上一層樓，整體無草腥味，糖酸比適中，果肉Q度佳，可算是中上品質。在包裝設計上，部分農民除了禮盒有特別設計外，內裝的果實又飽滿、果皮具光澤亮度，可以讓消費者開箱時充滿驚喜。

「果王評鑑」上，由評審評選外觀符合初評（無裂果且果皮病斑與蟲斑未超過整顆果實1/4者）的紅龍果，再選出重量最重者當選果王。品質評鑑冠軍及重量果王洪兆濡表示，他的果園採取草生栽培、一株一果等管理方式，就是讓紅龍果外觀及口感都維持好品質，這次在首屆屏東縣紅龍果評鑑奪冠，對他來說意義非凡，也感謝縣府辦理這次評鑑，讓屏東縣紅龍果更有知名度。

縣府農業處表示，屏東縣近幾個月經常性下雨影響紅龍果產量、果實大小及品質，許多農友想參賽，因為缺果或自認果品品質不夠好而放棄，不過最後仍有22人報名品質評鑑及9人報名果王評鑑。此次評鑑獲亞軍的是郭至濱，季軍是林秀孺，5名優勝農友分別是潘振聰、劉宣妤、林旻謙、林光榮及陳立修，長治鄉農會及萬丹鄉農會則獲頒績優輔導單位。獲獎農友除了縣府頒發的獎金及獎盃，

縣府另頒發匾額給3位獲得農委會「110年度產銷履歷達人」的縣內農友，分別是枋山鄉芒果生產農友林家淳、高樹鄉蜜棗生產農友張榮裕、以及佳冬鄉養殖石斑魚的陳啟宏，表揚他們在農漁生產的傑出表現，為屏東縣爭光。